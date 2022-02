„Bylo to z mé strany strašně okaté, skoro jako ve fotbale. Uznávám fair play a takový gól bych si nedokázal připustit. Do kotouče jsem kopl a následně jsem jej chtěl trefit ještě hokejkou, ale to se mi bohužel nepovedlo,“ popisuje opavský odchovanec inkriminovaný moment z 29. minuty. „Chvilku jsem uvažoval, jestli se přiznám, ale pak jsem si říkal, že bych neměl čisté svědomí. Myslím si, že jsem se zachoval správně,“ pokračuje jedna z mladých pušek Slezanu. Jaké následovaly reakce od spoluhráčů či také protihráčů? „Kluci z Nového Jičína to samozřejmě ocenili. I v naší kabině mi kluci říkali, že jsem se zachoval správně.“

Luděk Jurečka to má za kilo, hlásil opavský kapitán Jakub Šiřina

Od Vojtovičova činu fair play uběhlo jen několik desítek sekund a na druhé straně poslal Nový Jičín do vedení Hilšer. „V tu chvíli jsem si nadával, že jsem blb a měl jsem si to nechat pro sebe,“ usmívá se křídelník druhé opavské formace. „Na druhou stranu jsem si říkal, že se nám to musí vrátit. Věřil jsem, že přijde další gól. Já sám jsem pak měl dvě velké šance, ale ani jednu z nich se mi proměnit nepodařilo,“ lituje.

Na středeční zápas s Ďábly si našlo cestu více než šest stovek fanoušků, což je nejvíce v letošní sezoně. „Bylo to super, zápas měl úplně jiný náboj. Jsem za to nesmírně rád. Jako tým jsme dřeli, nechali jsme tam všechno. Jenom je škoda, že jsme neuhráli více než bod,“ podotýká autor deseti letošních branek.

V sobotu pak Opavu čeká výjezd do Hodonína, který je beznadějně poslední a baráž o záchranu druhé ligy jej nemine. Ve středu si ale Drtiči vyšlápli na Kometu Brno, čímž Slezanu výrazně pomohli. „Jedeme tam vyhrát, podřídíme tomu vše. Oni nejsou týmem, který by se na to měl vykašlat. Potřebujeme zopakovat výkon ze Žďáru, kdy jsme na ně naletěli a oni vůbec nevěděli, která bije. Věřím, že se kousneme a urveme tři body,“ zakončil Jan Vojtovič krátké povídání.