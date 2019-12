Svěřenci kouče Václava Varadi nenavázali na nečekané vítězství nad Ruskem a v sobotním utkání podlehli Německu 3:4.

Soupeři výrazně pomohly tři využité přesilové hry. O body zajišťující postup do play-off tak budou Češi muset bojovat i v pondělí a úterý proti zámořským celkům USA a Kanadě.

Domácím se nedařilo už od úvodu. Zatímco ve čtvrtek vstoupili do duelu s Ruskem výborně a rychle si vytvořili dvoubrankový náskok, tentokrát se utkání vyvíjelo opačně. Němci využili hned první možnost ke gólu, když puk za Dostála protlačil v přesilové hře i za pomoci bránícího Haše Reichel.

Pak sice nastřelil tyč Raška, ovšem poté udeřilo znovu Německo. Stützle nahrál Peterkovi a ten prostřelil Dostála. A mohlo být i hůř. Při další početní výhodě se však český brankář proti rychlé ráně Bokka vyznamenal a zasáhl levým betonem.

Nakonec šli Češi na první přestávku do šaten přece jen za pozitivnějšího stavu. Nešťastník z úvodu střetnutí Haš v přesilové hře propálil německého gólmana Haneho.

Gól české mužstvo nastartoval a ve druhé třetině oba týmy nabídly hokej nahoru dolů. I zásluhou přesilových her šance střídala šanci a gólmani měli co dělat, aby neinkasovali. Strážce české svatyně Lukáš Dostál držel stav 1:2 do 34. minutě, než ho v přesilové hře pět na tři propálil Bokk.

V závěrečné třetině se český tým pokusil o snížení a vrátit se do zápasu, jenže do plánu jim zprvu vidle hodil znovu Bokk, který zase v přesilové hře navýšil náskok Němců.

Český tým se ale nevzdal. V 50. minutě nejprve Jeník snížil a o tři minuty později se rozdíl smrknul na jedinou branku, když v poslední vteřině přesilové hry pět na tři skóroval Zábranský. Tuto trefu musel potvrdit videorozhodčí.

Domácí pak i zásluhou nedisciplinovanosti soupeře dostali početní výhody, měli velké šance i v rovnovážném stavu, ale už bez gólového vyústění. Naopak mohl skóre uzavřít Bokk po chybě Haše, ale Dostála nepřekonal.

ČESKO – NĚMECKO 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 17. Haš (Pekař, Pytlík), 50. Jeník (Haš), 53. Zábranský (Haš) – 2. Reichel (Lobach), 8. Peterka (Stützle, Seider), 34. Bokk (Seider), 48. Bokk (Jentzsch, Seider). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Heikkinen (Fin.) – Huseby (Kan.), Lundgren (Švéd.). Vyloučení: 7:10, navíc Zábranský, Dajčar (oba Česko) a Peterka (Německo) 10 minut. Využití: 2:3. Diváci: 8693 (vyprodáno).

Česko: Dostál – Klikorka, Zábranský, Kučeřík, Kubíček, Haš, Dajčar – Pekař, Teplý, Jeník – Plášek ml., Pytlík, Šír – Čajka, Raška, Myšák – Pavel, Šik, Blümel. Trenéři: Varaďa, Eliáš a Krátoška.

Německo: Hane – Seider, Mik, Wirt, Hüttl, Mass, Dersch, Heinzinger – Stützle, Schütz, Peterka – Jentzsch, Reichel, Bokk – Schinko, Kinder, Lobach – Fleischer, Brune, Valenti – Nijenhuis. Trenéři: Abstreiter, Soderholm a Strauch.