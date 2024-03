/VIDEO, FOTOGALERIE/ Konec! Opavští hokejisté mají po sezoně. Ani ve třetím osmifinálovém zápase nenašli svěřenci trenéra Pavla Zdráhala na Havlíčkův Brod recept. Před slušně zaplněnými tribunami krnovské Krystal arény s tým z Vysočiny prohráli 1:2.

Slezan Opava - Havlíčkův Brod 1:2 | Video: Jan Pitřík

Opava moc chtěla, výsledkově ji to ale nevyšlo. Dala jen jednu branku. „Nastoupili jsme si v nejsilnější možné sestavě, bohužel to nestačilo,“ povzdechl si trenér Opavy Pavel Zdráhal. „Havlíčkův Brod prokázal, že má zkušené hráče pro play-off. Soupeř čekal na naše chyby, které přišly. Druhá branka byla zlomová. Klukům nešla upřít snaha. Na naší první lajně to ve vyřazovacích bojích to stálo. Nakonec toho měla plné zuby,“ konstatoval šéf opavské lavičky.

VIDEO: Ve čtvrté čtvrtině to přestalo Opavě padat. Vyhrál lepší tým, řekl trenér

Slezané tak mají po sezoně. „Když vypadnete v prvním kole, tak sezona se mi hodnotí strašně špatně. Na to, že jsme v srpnu trénovali v podstatě na rybníku a poté dojížděli do Krnova, se kluci neskutečně semkli. Dřeli, tréninky měly náboj,“ podotkl Pavel Zdráhal. „Měli jsme dobrý start do soutěže a až na závěr základní části jsme nikdy neměli dvě nebo tři porážky za sebou. Je škoda, že jsme neudrželi trojku, protože Brod nám fakt neseděl. Nakonec si myslím, že i čtvrté místo je pro nás úspěch, ale teď jsme samozřejmě zklamání. Když vypadnete z play-off, navíc hned po třech zápasech, hodně to bolí,“ zakončil Pavel Zdráhal.

HC Slezan Opava – Havlíčkův Brod 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 14. Rousek (Beránek) – 6. Košťál (Havlát, Dymák), 27. Endál (Valášek, Vala). Rozhodčí: Šutara, Čech – Bubela, T. Kučera. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 502.

Opava: Slíž – Lehotský, Jak. Ludvík, Foltýn, Adamec, J. Šindelář, Ervasti, Štěpánek – Häring, Krejsa, K. Stuchlík – Vojtovič, Beránek, Káňa – Kadula, Dobša, Rousek – Brada, Štindl, Vašenka – Buršík. Trenér: Pavel Zdráhal.