Došlo k přerušení soutěží. Ty hokejové, tedy také extraliga a první liga, byly dokonce zcela zrušeny.

Může za to vyhlášení nouzového stavu v zemi, kde došlo mimo jiné k zastavení všech sportovních soutěží a akcí s účastí nad 30 osob. Opatření má trvat měsíc. „Jsou věci, které neovlivníte,“ řekl manažer hokejová Havířova Patrik Rimmel k předčasnému konci sezony.

Tu uzavřel prvoligový klub na pátém místě. Play-off se hrát nebude, postupujícím do extraligy jsou České Budějovice, se 153 body suverénní vítěz dlouhodobé části. „Zdraví je samozřejmě nejpřednější, takže rozhodnutí svazu respektujeme,“ dodal Patrik Rimmel.

„Měli jsme jednání na svazu, kde jsme se dohodli na ukončení soutěže s tím, že nemá smysl to odkládat. Hrát bez diváků by přineslo ještě větší ztráty. A finance? Ty musí jít do pozadí, jde především o zdraví,“ prohlásil generální manažer Poruby Pavel Hinner.

Jaká je situace ve fotbalových klubech? „Co se týká A-týmu, tak zatím jedeme v normálním režimu. Dopoledne trénovalo mužstvo na přírodní trávě Unie Hlubina. Co bude v dalších dnech se teprve uvidí. Teď opravdu těžko říct,“ řekl mluvčí Baníku Ostrava Marek Lorenc.

Podobně jsou na tom také ostatní kluby z regionu. „A-mužstvo pokračuje v tréninkovém procesu, kdy ale musí respektovat nařízení vlády. Je tedy možné, že se hráči rozdělí do vícero skupin, tohle je ale plně v gesci realizačního týmu,“ sdělil mluvčí SFC Opava Jan Šimek.

„O dalším režimu a vůbec celkovému chodu klubu budeme teprve jednat, rozhodnutí ligového výboru LFA respektujeme. A tréninky? V zásadě by mohly probíhat normálně, jen budou hráči rozděleni do dvou skupin,“ uvedl mluvčí MFK Karviná Adam Januszek.