Slezané sehráli poslední domácí přípravné utkání ve čtvrtek s Kopřivnicí a zvítězili 5:4 v prodloužení, museli se ovšem obejít bez několika zraněných beků. Chalupa je mimo hru dlouhodobě s kolenem, Šindeláře trápí tříslo a zdravotní patálie nepustily do hry ani Jana Fišeru. Útočné řady navíc hlásily absenci Wolfa, který má několik stehů v obličeji.

„Hráli jsme na šest beků, z toho dva byli útočníci a jeden měl šestnáct let. Obrana nám hoří, máme zraněné a potřebovali bychom tam nějakým způsobem posílit. Doufám, že s žádným ze zraněných to není natolik vážné, že by na začátku sezony nebyli k dispozici,“ věří lodivod Slezanu Pavel Zdráhal.

S blížícím se startem sezony jej díry v sestavě trápí čím dál tím více. „Trénujeme nekompletní, nemůžeme nacvičovat to, co bychom chtěli. Zatím to neumíme na tréninku sladit tak, jak bychom potřebovali,“ posteskl si.

Kuriozitou je, že poslední přípravák odehraje Opava dnes v Kopřivnici a za týden ve středu s ní také na vlastním ledě začne ligu. Jak to opavský lodivod vnímá? „Přípravné zápasy jsme domlouvali v době, kdy ještě nebylo rozlosování, samozřejmě jsme to takhle nechtěli. Je to sice trošku zvláštní, ale už je to tak holt domluvené,“ řekl Zdráhal.

TOMÁŠ CHALUPA