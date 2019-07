Opava v létě přišla o svou brankářskou jedničku Michala Waneckého, který odešel do Šumperka, Lamlovi se tak rázem naskytla možnost vybojovat si místo v kádru. O pozici prvního gólmana bojuje s Matyášem Daňou a Reném Svobodou.

„Je to velká konkurence, ale na druhou stranu je to pro mě obrovská příležitost. Musím říct, že máme všichni tři spolu dobré vztahy, rozhodně to není tak, že bychom si házeli klacky pod nohy,“ poznamenal Lamla.

Dvacetiletého odchovance Opavy žene kupředu také to, že si už druhou ligu v několika případech vyzkoušel loni. „Určitě mi to pomáhá, člověk už totiž ví, do čeho jde a jak ty zápasy probíhají. I tak to ale bude trošku něco jiného než loni.“

Rozdíl mezi krajským přeborem a druhou ligou je podle Kryštofa Lamly obrovský. „Je to velký rozdíl. Když porovnáte zápasy v obou soutěžích, tak v kraji de facto neexistují obrany a ani nějaký systém, pro brankáře je to hodně složité. Druhá liga je pro mě momentálně obrovské lákadlo a budu dělat všechno pro to, abych chytal tady,“ řekl jasně.

Mezi hokejisty nepopulární suchou přípravu už mají Opavští za sebou. Jaká podle talentovaného brankáře byla? „Asi jako všichni ostatní jsem si ji moc neužil (smích). Byla hodně náročná, pocítil to každý. Vedl ji Rosťa Haas a hodně věcí dělala většina z nás poprvé. Naštěstí jsme ale pak měli tři týdny volna, takže jsme si mohli trošku odpočinout,“ oddechla si loňská opora Horního Benešova.

Pokud by si trvalé místo v kádru Slezanu Lamla nevybojoval, nejspíše by působil v Krnově. „Kontaktoval mě pan Hulva, takže bych šel nejspíše tam. Přece jen když se bavíme o kraji, tak to tam má dobrou úroveň,“ zakončil mladý brankář.

TOMÁŠ CHALUPA