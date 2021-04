„Jsme z toho vyvalení. Pro nás všechny je to šok. Věděli jsme, že je v nemocnici a nějakým způsobem tam není něco dobrého, ale netušili jsme, že to bude až tak špatné,“ hlesl krátce po zveřejnění informace znojemský kapitán Radim Matuš.

Bývalý hráč Quebecu, Toronta, Detroitu nebo Edmontonu trénoval ve Znojmě od února 2018 a na jihu Moravy se těšil na návrat klubu do rakouské nejvyšší soutěže, jehož se už bohužel nedočká. Hráče i fanoušky si získal pro svou otevřenou povahu. Znojemské hokejisty pomohl v sezoně 2018/2019 po krátké odmlce vrátit do play-off rakouské EBEL.

Rodák z Opavy a odchovanec karvinského hokeje zazářil po emigraci ve slovutné NHL. Nastřílel tam devět hattricků, z českých hokejistů jich více zaznamenal jenom nejproduktivnější Evropan historie Jaromír Jágr. Fryčer se jako první český hokejista dostal na All Star Game NHL.

Těžkou ranou byla zpráva o úmrtí někdejšího hokejisty a posléze trenéra Miroslava Fryčera pro jeho známé i kamarády. Nejinak to vnímal i Ladislav Svozil. Spoluhráč a souputník z jednoho útoku ze zlaté vítkovické sezony 1980/81.

„Mám z toho husí kůži. Byl to kamarád, se kterým jsme v mládí prožili úžasné věci, mnohé ani nejdou publikovat,“ řekl Deníku jeho dřívější parťák z útoku Ladislav Svozil. „Už asi měsíc jsem věděl, že je v nemocnici, protože shodou okolností chodím na pravidelné kontroly na stejné oddělení, kde ležel. Věděl jsem, že má problémy, ale ne, že důsledky mohou být takové a ohrožovat ho na životě,“ dodal smutně Svozil.

„V Itálii mám přátele a kamarády. Tohle ale pamatují jen lidé, kteří zažili světovou válku. Je to maras,“ komentoval Miroslav Fryčer ještě loni v březnu koronavirovou situaci v Itálii, když mu pandemie v rozjetém čtvrtfinále play-off mezinárodní EBEL proti italskému Bolzanu za stavu 0:3 na zápasy ukončila sezonu.

„Podle zpráv se dalo tušit, že to přijde. A my zrovna měli Bolzano, navíc já mám v Itálii plno známých. Věděli jsme, že je to vážné. Vše nasvědčovalo tomu, že jde o celosvětovou záležitost. A ukazuje se, že šlo o nejrozumnější řešení, jaké kdo mohl udělat. Ať už jde o EBEL, švýcarskou ligu, nebo extraligu, protože tady už jde o zdraví a o život,“ řekl tehdy Miroslav Fryčer v rozhovoru pro Deník - více zde.