Myslím si, že jsme se rozhodli správně, řekl k nominaci dvacítky kouč Varaďa

Ostrava – Stál před složitou volbou, zřejmě by si nejraději nechal celou třicítku a turnaje zapojil všechny hráče, ale některé musel „vykázat“ ven. Trenér české hokejové reprezentacxe do dvaceti let Václav Varaďa nakonec při závěrečné nominaci na mistrovstvís věta poslal domů pět hráčů, ze zbylé pětadvacítky do šampionátu ještě dva určitě nezasáhnou.

Přípravný zápas před MS U20 Česká republika - Slovensko, 22. prosince 2019 v Třinci. Na snímku trenér českého národního týmu Václav Varaďa. | Foto: Deník / Pavel Netolička