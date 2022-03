„Beru, že má Jičín velmi dobrý mančaft, ale my jsme poslední duel v Novém Jičíně odpracovali a hráli opravdu dobře. Jsme smutní, ale na domácí zápas se připravíme a minimálně naším fanouškům ještě chceme udělat radost. Fyzicky na tom nejsme vůbec špatně. V žádném případě nechceme prohrát s nulou,“ řekl opavský kouč Aleš Tomášek.

„Klobouk dolů před Opavou, protože ve třetím zápase opravdu bojovala a bylo to pro nás těžké utkání. Máme mečboly, což je obrovská psychická výhoda. Teď pojedeme do Opavy a budeme to chtít rozhodnout, ať kluci dostanou volno a můžeme se chystat na baráž. Pořád nás ale ještě čeká nejtěžší poslední krok a musíme být pokorní a nachystaní na čtvrtý zápas,“ vzal si slovo novojičínský stratég Kamil Gebauer.