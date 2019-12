Hned v prvním kole bojů o Stanley Cup v roce 2015 viděli diváci dramatickou sérii. Postarali se o ni hokejisté Detroitu a Tampy, kteří se o postup prali až do sedmého zápasu. Nakonec slavila Tampa, už v šestém utkání se ale zaskvěl Petr Mrázek, odchovanec ostravského hokeje, ve službách Red Wings.

V prvním dějství sice inkasoval dvě branky a Detroit se tak na domácím ledě vzdálil možnosti rozhodnout o svém postupu, zkraje druhé dvacetiminutovky ale český gólman předvedl zákrok, kterým ještě udržel naděje svého týmu na úspěch.

Po chybě jednoho ze spoluhráčů se na něj rozjela dvojice Namestnikov a Boyle, první jmenovaný poslal obránce soupeře kamsi do rohu kluziště, naservíroval Boylovi a ten měl před sebou v podstatě prázdnou klec. Tedy až na malý detail – Mrázkovu hokejku, která v pravý čas vystřelila do uvolněného prostoru a zastavila puk letící do sítě.

Obdivovatelé, jak se s oblibou v zámoří říká spektakulárních zákroků si skutečně přijdou na své. Své místo si ve výběru několikrát vysloužil třeba gólman Fleury, čaroval i Henrik Lundqvist či dnes už legendární Martin Brodeur a mnozí další.