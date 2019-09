Tedy soupeře, se kterým paradoxně odehráli poslední dvě přípravná utkání. „Štve mě to, ale už to bylo nějakou dobu domluveno a nikdo nemohl vědět, že nás los proti sobě svede už v prvním kole,“ říká nový opavský lodivod Pavel Zdráhal (48).

Bývalý hokejista, který si v sezoně 98/99 zahrál v dresu Slezanu extraligu, by si přál hrát atraktivní hokej a rád by Opavu dostal do play-off. „Jsem rád, že mi Opava dala šanci. Loni tady Martin Janeček udělal kus práce, chtěl bych to posunout ještě o kousek dál,“ hlásí.

Trenére, začněme u vás. S hokejem jste končil před sedmi lety, pak jste se trochu stáhnul do ústraní…

S hokejem jsem byl pořád v kontaktu, dokonce možná i více, protože jsem měl čas chodit na extraligu, první ligu a občas i na Porubu. Syn hraje také hokej, takže také jezdím na jeho zápasy a podobně. Krátkodobě jsem také pomáhal kanadskému agentovi se sháněním mladých českých hráčů do Kanady.

Čím vás nabídka Opavy oslovila?

Znám se dlouho s Jirkou Žůrkem (současný šéftrenér Slezanu), hráli jsme spolu v Opavě i v Havířově. Lidsky jsme si sedli, když něco řekne, tak to platí. Oslovil mne, je to někdo, komu věřím, tím to pro mě bylo zajímavé. Navíc se tady loni udělal kus práce, chtěl bych to posunout zase o kousek dál.

Poslední dva roky Slezan nehrál play-off, trenér Janeček před svým odchodem říkal, že už by to v letošní sezoně měl být cíl…

Druhá liga prošla reorganizací, jsou tady týmy jako Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a další, které rok co rok prokazují kvalitu, bude to tedy náročné. Samozřejmě si jiný cíl nedávám, ale hlavně chceme hrát hokej, který se bude fanouškům líbit. Bohužel tady přišla před dvěma roky necitlivá obměna kádru, naštěstí už se to ale dává dohromady.

Pomocnou rukou vám je Aleš Tomášek, máte kompetence nějak rozdělené?

Domluvili jsme se s Jirkou Žůrkem, že kdybych měl trénovat první sezonu sám, byla by to velká porce. Kluky jsem navíc neznal, od prvního tréninku jsem je poznával, teď už vím, co od koho můžu čekat. S Alešem jsme si řekli, že nebudeme mezi asistentem a hlavním trenérem dělat rozdíl. Při zápase se já starám o útočníky a Aleš o obránce. Powerplay a podobné věci už záleží na instinktech, ale nemáme to rozdělené tak, že by jeden z nás měl větší moc.

Pojďme k přípravě, suchou část vedl Rostislav Haas…

Byla velmi kvalitní. Já jsem zažil úplně jiné přípravy, dneska je vedou kondiční trenéři. Rosťa ji měl zaměřenou na to, aby byla šetrná na kyčle a kolena, s čímž souhlasím. Tréninky měly smysl a spád a věřím tomu, že to bylo správné řešení. Horší to ale bylo pro starší hráče, kteří na to nebyli zvyklí.

Odehráli jste deset přípraváků, to je poměrně dost…

Jak už jsem říkal, mužstvo jsem vůbec neznal, takže pro mě byly velmi důležité, každého hráče jsem chtěl vidět aspoň v pěti šesti zápasech. Štve mě, že jsme hráli poslední dva zápasy s Kopřivnicí, jenže nikdo nemohl vědět, že budeme spolu hrát hned první kolo.

Příjemné starosti musíte mít s brankáři, Daňovi, Lamlovi i Svobodovi přáteláky vyšly…

Brankáři jsou pro nás nejpříjemnější starostí. René Svoboda dostal velmi těžký zápas v Osvětimi, bylo to pro něj náročné. V dalších zápasech už prokázal dobrou výkonnost. Kryštof i Matyáš zachytali také parádně. O tom, kdo bude chytat ve středu, už jasno máme, teď to musíme nějak klukům podat, aby neztráceli víru, protože do branky může jenom jeden. Někdo toho Černého Petra dostat bude muset, ale my víme, že ten dotyčný může být jedničkou. Věřím, že to kluci zvládnou.

Starosti naopak máte s obranou, chybí vám Chalupa s Šindelářem…

Oba už jsou na ledě, ale ještě nevíme, kdy budou moct zasáhnout do hry. Petr Chalupa nám pomůže dřív, než jsme čekali, chtěl bych jej postupně začít využívat v některých zápasových situacích. Zraněný byl i Adam Zouhar, který je sice mladý, ale loni už toho odehrál hodně. Pořád to řešíme. Uvidíme, jestli se nám tam ještě podaří posílit, musel by to ale být někdo, kdo by byl lepší než Opaváci.

K dispozici máte několik hráčů z Havířova v rámci střídavých startů. Jak tato spolupráce funguje?

Odehrál jsem tam nejpodstatnější část kariéry, současný trenér Režnar mě pět let trénoval a manažerem je Patrik Rimmel, se kterým se také znám. Jsme spolu v kontaktu a ústně jsme se domluvili na spolupráci.

V posledních týdnech hýbe opavským hokejem politika, ovlivňuje to nějak sportovní stránku?

Vnímám to, četl jsem to, ale nijak se nás to nedotýká. Od paní Brňákové nám bylo řečeno, že máme spolu se Zbyňkem Sklíbou plnou důvěru, a na práci máme klid. Některé věci se samozřejmě šuškají, ale chci, aby to kluky neovlivňovalo, klub jim platil závazky a oni se mohli soustředit pouze na hokej.

Co říkáte na to, že jste hrál v Opavě před dvaceti lety extraligu a zimák vypadá pořád stejně?

Když ekonomická stránka neumožňuje nějakou rekonstrukci zimáku, potažmo postavit nový, tak s tím nic neuděláme. Já jsem rád, že mám šanci trénovat a ono popravdě to zázemí není na druhou ligu až tak špatné. Třeba by opravený zimák přilákal na hokej víc lidí, ale opravdu do toho nevidím. Bylo by to ovšem hezké.

Soupiska HK Opava

Brankáři: Matyáš Daňa (21 let), René Svoboda (24), Kryštof Lamla (20).



Obránci: Jan Fědor (16), Adam Zouhar (18), Jiří Šindelář (31), Petr Chalupa (30), Jan Štindl (25), Daniel Slavík (24), Martin Kocián (17), Dominik Ficek (19), Jakub Peslar (27). Na střídavé starty z Havířova: David Zdeněk (20), Vojtěch Ševěček (18).



Útočníci: Šimon Pělucha (20), Bohumil Herman (30), Tomáš Rousek (22), Gleb Zelenkov (20), Kryštof Kadula (18), Petr Wolf (31), Lukáš Peterka (21), Lukáš Černý (34), Vlastimil Malina (22), Jakub Hendrych (21), Vojtěch Kovařík (20), Jan Šmíd (23). Na střídavé starty z Havířova: Lukáš Juhász (19), Ernest Bochniak (19).