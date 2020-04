Vyhráli jste základní část. Nicméně v baráži jste neodehráli ani jeden zápas…Co se nyní bude dít? Už je jasné, co bude v nové sezoně?

Je obrovská škoda, a to vůči holkám, že jsme vůbec nezahájili baráž, ale samozřejmě zdraví je na prvním místě. Nikdo neví, kdy budeme moci zahájit přípravu na novou sezonu, jestli se vůbec začne, věřím, že ano. Snažím se, aby se holky v rámci možností připravovaly individuálně. Celý tým zůstává pohromadě také na příští sezonu, a pokud se soutěž bude hrát, tak se opět pokusíme dostat do baráže o extraligu.

V baráži by Opava hrála s Litvínovem a Karlovými Vary, bylo by ve vašich silách uspět? Zajímavostí je, že právě Opava a Litvínov v minulosti patřily ke špičkám ženského hokeje…..

Měli jsme na první utkání zajíždět do Karlových Varů, které stihly ještě jedno utkání v baráži odehrát, a to v Litvínově, kde sice prohrály o gól, ale dávalo to velkou šanci se o extraligu poprat. Šance podle mě měly všechny tři týmy se do extraligy dostat a odvíjelo by se to od utkání ve Varech. Ano, Opava a Litvínov byly kdysi na špici ženského hokeje, ale čas nelze zastavit a vše závisí na doplňování kádru o nové a mladé naděje do tohoto sportu. Je velký problém přivést do ženského hokeje nové holky, protože dnes se nabízí mnohem více sportů a otázka je, kolik dětí chce vůbec sportovat. Nám se daří každý rok do ženského hokeje přivést 4-5 holek, sice některé to vzdají samy během sezony, ale dneska mám v týmu tři holky, které zatím jen trénují, ale šanci dostanou. V klubu nám vyrůstají další naděje, které jsou v žákovských kategoriích, letos už za nás nastoupila brankářka, která pravidelně chytá za starší žáky. Jsem rád, že klub má pochopení pro holky, které chtějí s hokejem začít.

Máte ambice hrát vůbec nejvyšší soutěž? Důležitým aspektem je finanční hledisko…

Zahrát si extraligu by byla velká odměna pro všechny holky, které první ligu vyhrály. ale systém extraligy žen je postavený trochu nešťastně. Týmy v extralize odehrají jen pár utkání za sezonu a potom si zahrají o titul, jelikož spousta holek v této soutěží nastupuje za klučičí týmy a obrazně řečeno se sejdou jen na tyto zápasy. Pokud by se podařilo vyhrát a postoupit, tak by to byla debata co dál, ale tak daleko jsme se nedostali. Ano, finanční hledisko v dnešní době je až na prvním místě, ale existují dotace pro takovou soutěž a hlavně máme velkou podporu od města a věřím, že by se to finančně dalo utáhnout, protože těch utkání není moc a dají se odehrát třeba dvě za víkend v Čechách. Problém spíše vidím v tom, jak by na to reagovaly holky, když bychom museli na celý víkend vyrazit někam do Čech. Některá děvčata mají už rodiny a to by znamenalo celý víkend mimo domov.

Byla sezona hodně finančně náročná? Funguje to tak, že holky si platí větší část z vlastních zdrojů?

Samozřejmě, sezona je finančně náročná, ale už v letošní jsme měli velkou podporu od města a máme ji přislíbenou i pro další rok. Určitě bych chtěl městu hodně poděkovat, protože bez jeho podpory by možná už ženský hokej v Opavě nebyl. Už před dvěma lety jsme byli na hraně. Poté se nám podařilo, že do toho vstoupilo město, a výsledek je titul. Samozřejmě by to nešlo bez realizačního týmu, který to dělá ve svém volnu a zadarmo. Chtěl bych také poděkovat vedení klubu, které nám během sezony vytvářelo podmínky pro tréninky a utkání tak, jak jsme potřebovali. Velký dík také patří našim dalším partnerům.

V soutěži vás asi nejvíce zlobila Břeclav…

Letošní sezona oproti ostatním byla trochu zvláštní, a to tím, že se po pár kolech vytvořila v čele trojice a zbytku soutěže začala unikat, a bylo jasné, že z ní vzejde vítěz soutěže. Musím uznat, že to nebylo jen o Břeclavi, ale také další týmy měly svou kvalitu a uměly potrápit. Měli jsme třeba dvě těžká utkání v Brně, kde jsme jednou remizovali a podruhé vyhráli o gól a přitom tento soupeř skončil na pátém místě.

Když se podíváme na individuální statistiky, tak dominovala Monika Svobodová, co byste k ní řekl? Do zápasů naskakovala i o deset let starší Gabriela Vlašánková. Kde ještě stále brala chuť do hokeje?

Abych řekl pravdu, tak se na individuální statistiky moc nedívám. Kromě Moniky, která vyhrála kanadské bodování, střelce a nahrávače, tak máme také nejlepší gólmanku Lídu Jeřábkovou v soutěži dle obdrženého gólu. Tím pádem musím také zmínit, že v dnešním kádru máme další hráčky, které se umístily vysoko v jednotlivých statistikách, ať už to byly obránkyně Šoltysová a Pěluchová nebo třeba Krpcová, Lesníková a další holky, které měly letos velký progres ve hře. Nerad bych na někoho zapomněl, protože je to o týmu. Pro mě je největší odměnou, že jsme letos uhráli o sedmnáct bodů více než loni a hlavně herní projev týmu udělal obrovský skok kupředu. Dá se na něm stavět, protože věkový průměr týmu je 27 let a tyto holky mohou spolu ještě dlouho hrát. Jako trenér smekám před nimi klobouk, co letos dokázaly a jak to v kabině funguje. Není to totiž jednoduché, neboť v kabině jsou hráčky od 15 do 42 let. Jsem přesvědčený, že u Gabi Vlašánkové je hlavním motorem láska k hokeji, a pokud jí zdraví vydrží, tak ji uvidíme i v další sezoně. Někdo může mít pochyby o její výkonnosti, ale také je potřeba se podívat na to, co je schopná udělat za práci nejen na ledě , ale také v kabině, a jak je schopná ukazovat těm mladším přístup k hokeji. Takových holek, které svou lásku k hokeji neukazují jen na ledě , ale hlavně v kabině, je v týmu více, např. Pěluchová, Barvínková, Sládečková, Horová atd., které toho v hokeji zažily dost a snaží se těm mladším ukázat cestu.

Jak vypadá aktuální stav vzhledem ke koronavirové situaci? Firmy budou šetřit, sport bude nyní až na dalším místě. Můžete mít existenční problémy?

Máte pravdu, dnešní situace vzhledem ke koronaviru není dobrá, v první řadě je podstatné zdraví a teprve potom je potřeba řešit tyto věci. Nejsem ekonom a hlavně si myslím, že zatím není nikdo schopen odhadnout, jaká bude kondice firem. Ale když budu mluvit jen za tým opavských žen, tak u nás to není o milionech, ale o tisících a věřím, že partneři, které máme, budou chtít nadále podpořit také sport , je jen otázka, v jakých číslech. Tím, že hlavním partnerem je město, tak předpokládám, že o existenci ženského hokeje se nemusíme obávat. Za ty roky, které jsem u týmu , jsme řešili horší situace a vždy se podařilo najít to pravé řešení.