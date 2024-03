/VIDEO/ Tenhle zápas se musel líbit. Poslední zápas základní části v krnovské Krystal aréně přinesl dokonalou přestřelku. Domácí Opava nejdříve vedla, pak ale pustila Žďár do dvougólového trháku. Nakonec ale brali tři body hokejisté Slezanu. Vyhráli 6:4 a v play-off na ně čeká Havlíčkův Brod.

Slezan Opava - Žďár nad Sázavou 6:4 | Video: Jan Pitřík

Opava vedla v 9. minutě 2:0 a vypadalo to na pohodu. Opak byl ale pravdou. Plameny se pořádně rozžhavily a po osmadvaceti minutách hry svítil na ukazateli skóre stav 2:4.

Opava dvě čtvrtiny držela s favoritem krok. Srazily ji ztráty

Opavští se nakonec dokázali postavit na nohy a z utkání vytěžit tři body. „Postupně jsme začali dostávat do tempa a dva pěkné góly nás poslaly do vedení,“ začal o zápase hovořit opavský trenér Pavel Zdráhal. „Jenomže pak přišlo oslabení a soupeř dal kontaktní gól. Od toho okamžiku jsme přestali hrát. Nešlo nám to, Žďár šel nakonec do vedení 4:2. Před třetí třetinou jsme si řekli, že do ní půjdeme, jako do play-off. Kluci vše splnili do puntíku a my jsme nakonec radovali z výhry. Věřím, že radost a pohodu ze závěru utkání přeneseme do vyřazovacích bojů,“ přeje si Pavel Zdráhal.

Opava vstoupí do série hrané na tři vítězné zápasy v úterý. V krnovském azylu od 18 hodin vyzve Havlíčkův Brod.

HC Slezan Opava - SKLH Žďár nad Sázavou 6:4 (2:2, 1:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 7. Rousek (K. Stuchlík, Šindelář), 9. Beránek (Vašenka, Jak. Ludvík), 33. Häring (Brada, Adamec), 44. Brada (Štindl, Ervasti), 55. Adamec (Káňa, Brada), 60. Káňa (Slíž) – 14. Wasserbauer (Dušek, Půhoný), 16. Půhoný (Kukla, Kadleček), 24. Rohlík (Jar. Ludvík, Chlubna), 28. Půhoný (Kukla, Wasserbauer). Rozhodčí: Gebauer – Bartoň, Frais. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:1. Diváci: 236.

Opava: Slíž – Ervasti, Foltýn, Pachula, Šindelář, Jak. Ludvík, Adamec, Štěpánek – Krejsa, K. Stuchlík, Hendrych – Vojtovič, Kotásek, Beránek – Káňa, Häring, Brada – Štindl, Vašenka, Rousek – Kadula. Trenér: Pavel Zdráhal.