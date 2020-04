„Uvidím, co má kolena. Pokud budou držet, chci hrát,“ má jasno rodák z Vávrovic. „Je mi sice čtyřiačtyřicet, ovšem chuť hokeje mám velkou,“ přiznává David Galvas, který v minulosti prošel českou, slovenskou i polskou nejvyšší soutěži.

„V Krnově je dobrá parta, a to mě nabíjí. Nedávno skončená sezona nám nevyšla, trápila nás zranění. Chci končit kariéru účastí ve finále Krajské hokejové ligy,“ má jasno David Galvas.

Do Krnova by rád přivedl svého slavnějšího bratra Lukáše. „Je to mé velké přání. Už loni jsem lámal, zatím odolává, má problém s achilovkami, ale ještě jsem to nevzdal. Třeba se mi to v nové sezoně podaří,“ dodává starší z bratrské dvojice.