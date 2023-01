„Dva body nám spadly z nebe. Celý týden jsme se na zápas připravovali, ale někteří si stejně hráli svůj hokej,“ kroutil hlavou opavský trenér Aleš Tomášek. „Utkání jsem vyhráli jen díky pár klukům, včetně Pityho i Sotlara v brance. Nechce se mi to ani hodnotit, zlaté dva body, ale vůbec jsme si je nezasloužili. Soupeř přijel se čtyřmi čistokrevnými beky, do toho stáhli dva útočníky. Chtěli jsme je trochu unavit, začali jsme na čtyři pětky, ale museli jsme to stáhnout, protože jsme vůbec neplnili to, co jsme si řekli,“ dokončil své hodnocení šéf opavské lavičky.