Opava chce konečně výhru za tři body

/FOTOGALERIE/ Třaskavá hokejová bitva bude ve středu k vidění v Opavě. Domácí Slezan hostí Kopřivnici. Oběma týmům jde o play off. Nicméně Opavským to letos na tým z města Tatrovek příliš nejde. Letos s ním dvakrát prohráli. Doma 0:4 a venku 1:3, jediné vítězství, a to 3:2 v prodloužení si Tomáškova družina připsala dvaadvacátého září.

Opava hostí Kopřivnici | Foto: Vlastimil Malina

Opavští naposledy loupili v Brně, kde porazili domácí béčko Komety 6:2. „Jsme moc rádi že se nám v Brně po dvou podařilo být stoprocentní,“ těšilo opavského útočníka Vlastimila Malinu, který se na jihu Moravy jednou zapsal mezi střelce a do statistik si zapsal i jednu gólovou nahrávku. Klíčem k úspěchu byla druhá třetina, kterou Slezan vyhrál jasně 5:1. „Výsledek je jasný, ale utkání jednoduché nebylo. Byli jsme produktivní a podržel nás gólman,“ podotkl čtyřiadvacetiletý útočník. Výhry mládežníků BK Opava. Mužské béčko dvakrát sestřelilo Šumperk Zápas s Kopřivnicí nebude také žádnou procházkou růžovým sadem. „Chceme navázat na Brno. Potřebujeme být úspěšní. Věřím, že tři body zůstanou doma,“ zakončil Vlastimil Malina. Středeční zápas má úvodní buly v 18 hodin.