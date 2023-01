„Začali jsme hrát na čtyři pětky, soupeř měl méně početnější sestavu. My jsme se dostali do hry a vedli jsme 2:0. Bohužel jsme si mysleli, že to půjde samo, načež to najednou bylo 2:2,“ začal utkání hodnotit opavský trenér Aleš Tomášek. „Naštěstí jsme pokaždé vedli, ale co se týká hry směrem dozadu, zápas se mi moc nelíbil. Dělali jsme chyby, naštěstí jsme zápas dotáhli do vítězného konce. Vážíme si toho, že jsme zápas rozhodli při hře pět na pět. Máme teď doma Brod, moc na ně neumíme, chceme to ale zlomit a doma znovu uspět,“ řekl ještě k zápasu kouč Slezanu Opava.