„Znojmo je týmem, který dokáže potrestat každou chybu, my jsme naopak dnes naše příležitosti nedokázali využít. Těžko se pak s nimi hraje,“ vracel se k sobotnímu duelu opavský kouč Aleš Tomášek. „Dvě třetiny jsme ale hráli výborně, kluky musím pochválit. V poslední třetině jsme dostali rychle gól, pak si ještě pomohli přesilovkou. Už jsme trochu tahali nohy, Znojmo pak zápas dotáhlo do vítězného konce. Třetí gól celý zápas zlomil, my jsme šli dolů, oni nahoru,“ dokončil své hodnocení šéf opavské lavičky.