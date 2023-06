/FOTOGALERIE/ Na velké hokejové bitvy se může v nové sezoně těšit krnovská Krystal aréna. Fanouškům se budou servírovat vedle Krajské ligy i druholigová menu, a to díky opavskému Slezanu. Svěřenci trenéra Pavla Zdráhala totiž celou sezonu stráví v krnovském azylu. Jejich domovský stánek totiž prochází velkou rekonstrukcí.

Na opavský Slezan čekají zápasy v krnovské Krystal aréně. | Foto: Deník/Petr Widenka

První domácí utkání odehraje Opava 23. září, a to proti Havlíčkovu Brodu. Po Bruslařích bude hrát Slezan třikrát venku, postupně Opavští pojedou do Nového Jičína, Vyškova a Kopřivnice. Začátky domácích zápasů v Krnově jsou zatím spíše orientační a velice pravděpodobně ještě bude docházet k úpravám.

Celkem na Opavské čeká v základní části 44 zápasů proti 11 soupeřům. Z dvanáctičlenné tabulky si pak osm nejlepších zahraje play-off. Oproti loňské sezoně bude v soutěži chybět Znojmo, naopak z Chance ligy naopak sestoupil Šumperk. Po několika letech se do druhé ligy vrací Technika Brno. „Nemyslím si, že by zápasy na krnovském ledě měly být pro nás nějakou velkou komplikací. Spíš to bereme jako výzvu. Představa je taková, že nás všechny autobus naloží v Opavě, my odtrénujeme v Krnově a pojedeme zase zpátky. Je tam hezké zázemí i stadion. Budeme se hráčům snažit zajistit takové podmínky, aby přesuny nebyly žádným problémem. Mezitím se budeme těšit na novou halu,“ řekl staronový kouč opavského Slezanu Pavel Zdráhal.

První 11. zápasů na krnovském ledě: 23. září Slezan Opava – Havlíčkův Brod, 7. října Slezan Opava – Velké Meziříčí, 11. října Slezan Opava – Draci Šumperk, 18. října Slezan Opava – Bobři Valašské Meziříčí, 21. října Slezan Opava – Technika Brno, 8. listopadu Slezan Opava – Nový Jičín, 11. listopadu Slezan Opava – Vyškov, 15. listopadu Slezan Opava – Kopřivnice, 25. listopadu Slezan Opava – Hodonín, 6. prosince Slezan Opava – AZ Havířov, 9. prosince Slezan Opava – Žďár nad Sázavou (vše 17.00).