Hokejisté opavského Slezanu urvali ve středu cenný skalp. Na domácím ledě porazili Nový Jičín 4:1. Dopomohly jim k tomu i dvě využité přesilovky.

Slezan porazil Nový Jičín | Foto: Vlastimil Malina

„Nebyli jsme kompletní, chyběli nám nemocní hráči. Navíc jsme věděli, že hrajeme se zkušeným protivníkem. Vstup do zápasu byl z naší strany nervózní,“ přiznal opavský trenér Aleš Tomášek. „Zlomovým momentem bylo ubráněné oslabení pět na tři, které stejně jako ve Žďáru asi zápas rozhodlo. Ve třetí třetině jsme se prezentovali bojovným výkonem, kluci hráli výborně, obětavě skákali do střel. Nějaké chyby tam samozřejmě byly, jsem ale rád, že jsme měli několik šancí a ty jsme proměnili. Celé to podtrhl výkon gólmana, které máme výborné oba dva. Dneska chytal Pity, který si zaslouží absolutorium,“ dokončil své hodnocení Aleš Tomášek.