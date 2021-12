„Byla otázka času, kdy tu branku dostaneme, nemůžeme se celou třetinu jen bránit,“ poznamenal opavský trenér Aleš Tomášek. „Nebyli jsme schopní vyhodit puk. Nezdálo se mi, že by Kopřivnice byla nějakým extraligovým klubem, ale my jsme hráli hloupě. Hráli jsme to pořád na icingy, pořád se vhazovalo u nás, prostě nám to nešlo. Výsledek je spravedlivý,“ dokončil trenér hodnocení.