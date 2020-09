Hokejisté opavského Slezanu slaví první výhru. Na domácím ledě se jim podřiil ve druhé třetině obrat a Nový Jičín porazili 5:2.

Hokejisté Nového Jičína prohráli v Opavě | Foto: Petr Widenka

"Vedli jsme, ale najednou jsme prohrávali. Bylo to takové nahoru, dolů, ale naštěstí jsme zápas rychle otočili a nedostali žádný gól navíc. Potom by se to těžce dotahovalo. Dali jsme dva góly za sebou v přesilovce a poté už jsme zápas relativně v pohodě dohráli. Ale ve fázi, kdy byl zápas vyrovnaný, nebo jsme prohrávali, určitě nervozita byla. Konečně nám dnes napadaly branky, i když se výhra nerodila lehce. Asi rozhodla trpělivost a bojovnost, možná i domácí prostředí,“ řekl po utkání spokojený trenér Slezanu Opava Aleš Tomášek.