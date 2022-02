„Byl to zápas, jako v play off. Hrálo se hodně do těla,“ řekl trenér Opavy Aleš Tomášek. „My jsme začali dobře, bohužel jsme ale hráli nervózně. Udělali jsme zbytečné fauly. O třetině jsme si něco řekli, ale hned jsme dostali dva góly. Chtěli jsme s tím ještě něco udělat, ale nespadlo nám to tam. Tabulka je vyrovnaná, my se teď musíme připravit na velmi důležitý duel v Brně,“ dokončil trenér hodnocení.