„Soupeři tam po přestávce něco spadlo. Za stavu 0:2 jsme se o výsledek obávali, ale nakonec se nám podařilo vyrovnat, což je pro nás úplně super. Máme o bod méně, ale v prodloužení je to vždy trošku o náhodě,“ zakončil Aleš Tomášek.

Hokejisté opavského Slezanu nabrali ve druhé třetině duelu s Valašským Meziříčím dvougólové manko. To se jim podařilo ve třetí části vymazat. Zápas šel do prodloužení, ve kterým Bobrům zařídil druhý bod Křivohlávek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.