Ďáblové mají hodně silný tým. Čtyřiatřicetiletý útočník Tomáš Kaňa si dokonce vyzkoušel slavnou NHL v barvách Columbusu. Stejně starý David Květoň má zase ve sbírce bronz z mistrovství světa osmnáctek a na kontě 643 extraligových startů. To jen tak pro připomenutí.

Páteční duel v Opavě má úvodní buly naplánováno na osmnáctou hodinu. „Nový Jičín působil zkušenějším dojmem, hrál přesně, to co potřeboval. V pátek se ale začíná od nuly. Hrajeme doma, věřím, že nám fanoušci pomohou a my jsme odměníme výhrou,“ řekl opavský trenér Aleš Tomášek.