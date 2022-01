/FOTOGALERIE/ O play off bojující opavští hokejisté se v sobotu představí na domácím ledě. Tým trenéra Aleše Tomáška hostí Velké Meziříčí. Zápas začíná v sedmnáct hodin.

Hokejisté Opavy se představí na domácím ledě | Foto: Vlastimil Malina

Poslední utkání Slezan odehrál ve středu bez kapitána Jiřího Šindeláře ve Valašském Meziříčí a se silnými Bobry prohrál 2:4. Dobrou zprávou je, že v sobotu už se opavský kapitán po dvouzápasové výpomoci Havířovu vrátí do sestavy Slezanu. Přinese návrat kapitána do sestavy také tříbodový zisk, který by Slezanu v boji o play off výrazně pomohl? Opava je v sobotu favoritem a dá se říci, že zisk tří bodů je pro ní povinností.