Pro Slezan se jedná v rámci druholigové éry o přelomový úspěch. Doposud Slezané nejdále dokráčeli nejdále do semifinále v roce 2015, Přerovu tehdy Opava podlehla 1:3 na zápasy. Dva roky zpátky červenobílí postoupili také přímo ze základní části do semifinále, stopku jim ale vystavil covid.

A tak si to mladý mančaft vynahrazuje plnými doušky v letošní sezoně. Před sérií s Valašským Meziříčím by málokdo očekával, že může Slezan Valachy vůbec potrápit, natož přes ně postoupit. Vždyť opavskou defenzivu museli trenéři kvůli zranění Šindeláře, Věntuse, Kunce a Fickovu rozhodnutí upřednostnit univerzitní hokej doslova látat za pochodu. Za vše hovoří její složení z šestého zápasu. Nejstaršímu obránci Peterkovi bylo třiadvacet, a to je navíc původním povoláním útočník.

„Je to pro nás samozřejmě fantastický úspěch, který jsme sami nečekali,“ přiznává první centr Slezanu Vlastimil Malina. Opavští přitom už byli jednou nohou nad propastí. Za stavu 1:2 na zápasy doma prohrávali po dvou třetinách 0:2 a nevypadalo to s nimi vůbec dobře. „Tímhle zápasem se to zlomilo. Podařilo se nám ve třetí třetině vyrovnat a pak to otočit v prodloužení a Valmez byl od té chvíle nervózní,“ všiml si autor čtyř semifinálových branek. „Soupeř byl sice hokejovější, na naší straně ale byla bojovnost a ohromná týmovost. Obranu lepíme, jak se dá, a stejně uděláme takový úspěch. Sám se tomu musím smát,“ nezastírá opora Tomáškova výběru.

Velkou roli v celé semifinálové sérii sehráli i fanoušci. Zatímco ve Valmezu jich chodilo okolo šesti stovek, rozhodující zápas v Opavě sledovalo 2304 hlasitých diváků. „Patří jim velký dík, atmosféra byla neskutečná. Pro všechny z nás je tohle parádní zážitek, ve své kariéře to určitě stavím nejvýše. Už se těšíme, co naší fanoušci předvedou ve finále,“ pokračuje čtyřiadvacetiletý centr.

Finálová série s novojičínskými Ďábly začíná ve středu na ledě soupeře. „Za mě mají ještě o něco kvalitnější útok, oproti Valmezu tam je ještě větší zkušenost,“ myslí si Vlastimil Malina. Útočné řady Nového Jičína jsou nabité kvalitou, zmiňme třeba Davida Květoně, majitele extraligového titulu s Třincem, který má v tuzemské nejvyšší soutěži přes 650 startů. Tomáš Káňa má pro změnu za sebou několik startů v NHL a také má letité zkušenosti s extraligou. „Na naší straně bude muset opět být příkladná bojovnost a obětavost. Všechny opavské fanoušky bych chtěl na finále pozvat, těšíme se, že nám znovu vytvoří fantastickou atmosféru a společně si to celé užijeme,“ uzavřel Malina.

Rozpis série Opava - Nový Jičín:

1. zápas – středa 16. 3. 18:00: Nový Jičín – Opava 2. zápas – pátek 18. 3. 18:00: Opava – Nový Jičín 3. zápas – neděle 20. 3. 18:00: Nový Jičín – Opava 4. zápas – úterý 22. 3. 18:00: Opava – Nový Jičín.

Případné další zápasy: 5. zápas – čtvrtek 24. 3. 18:00: Nový Jičín – Opava 6. zápas – sobota 26. 3. 17:00: Opava – Nový Jičín 7. zápas – pondělí 28. 3. 18:00: Nový Jičín – Opava.