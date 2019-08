Ta na turnaji hrála suverénně nejlepší hokej a zaslouženě skončila první. V pátek v prvním utkání celého turnaje rozstřílela účastníka Alpské ligy z Lince 11:0. V sobotu přehrála 6:3 Hodonín a v neděli porazila 3:0 Opavu. Není divu, že Osvětim turnaj opanovala, v jejím kádru působí například exhavířovští beci Luža s Bezuškou nebo trojice slovinských reprezentantů Pretnar, Kalan a Koblar. A to bylo na ledě znát.

Domácí Slezan odstartoval v pátek porážkou 4:6 s Hodonínem, i když nepodal vůbec špatný výkon. Srazily jej ovšem přesilovky, protože ani jednu nedokázal využít, naopak Drtiči se v početní výhodě prosadili hned čtyřikrát.

„Zápas pro nás začal velmi dobře, hra pak byla vyrovnaná, bohužel jsme neproměňovali přesilovky a to nás asi stálo zápas. Hráli jsme skoro dvě minuty pět na tři, kluci to ještě tolik netrénovali a máme tam rezervy, takže na tom budeme muset zapracovat. Líbilo se mi ale, že se mužstvo po inkasovaných brankách nepoložilo a rychle jsme několikrát dokázali vyrovnat,“ prohlásil po utkání trenér Pavel Zdráhal.

V sobotu Slezan přehrál 4:1 Linec, pro který to byl jediný vstřelený gól na turnaji. V neděli pak Slezan uzavřel Slezský pohár porážkou 0:3 s Osvětimí.

„Oproti zápasu s Lincem to bylo mnohem lepší, ale chyběly tomu branky. Měli jsme dobrý vstup do zápasu, byly tam šance, ale bohužel jsme to nevyjádřili gólově. Pak se ukázala útočná síla Osvětimi, musím pochválit brankáře Daňu, zachytal dobře,“ řekl Zdráhal. Co mu Slezský pohár ukázal? „Viděli jsme nedostatky týmu i jednotlivců a především na obranné hře musíme pracovat,“ upozornil.

TOMÁŠ CHALUPA