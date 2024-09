Výjezd do Žďáru nad Sázavou dopadl pro opavské hokejisty luxusně. Slezan těžil z výborného vstupu do utkání. V první třetině si vypracoval čtyřbrankový náskok a nakonec vyhrál 8:3.

Před začátkem sobotního duelu byl opavskému klubu z rukou generálního manažera Žďáru nad Sázavou Martina Nečase předán darovací šek v hodnotě 50 000 korun. Částka se skládá z výtěžku ze vstupného. Kabina žďárského áčka přispěla částkou 10 000 korun. Jednalo se o velké gesto směrem ke Slezanu, který byl postižen ničivými záplavami.

V samotném utkání Opava od prvních minut jasně dominovala. Žďár tahal po celé utkání za kratší konec provazu. „Při prvním gólu nám pomohla kaluž na ledě, čehož Broďas využil a vedli jsme. Vlétli jsme na ně a rázem to bylo 4:0. Přiznám se, že za dobu, co jsem v Opavě, jsem ještě takovou třetinu nezažil. Jedinou slabší chvilku jsme si vybrali na konci druhé třetiny, jinak jsme hráli přesně to, co jsme si řekli. Pro domácí to byl zápas blbec, my máme tři body, za které jsme obrovsky šťastní. Kluky mohu obrovsky pochválit,“ ohlédl se za utkáním opavský trenér Pavel Zdráhal.

SKLH Žďár nad Sázavou – Slezan Opava 3:8 (0:4, 1:3, 2:1)

Branky a nahrávky: 37. Šantora (Maštera, Gregar), 53. Gregar (Chlubna, A. Svoboda), 58. A. Svoboda (Gregar, Maštera) – 1. Brodek, 5. Štindl (A. Beránek, Adamec), 14. Káňa (Rousek, K. Stuchlík), 18. Häring, 22. Krejsa (Káňa, Hradil), 23. Kadula (Häring), 24. Rousek (K. Stuchlík, Brodek), 57. Kadula (Adamec, Krejsa) Rozhodčí: Čelekovský – Hájková, Landsmann. Vyloučení: 3:6. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 450.

Opava: Slíž (41. Nowak) – Šindelář, Adamec, Štěpánek, Ficek, Thiel, Ludvík, Gřesík – Brodek, Stuchlík, Rousek - Krejsa, Káňa, Kadula - Hradil, Beránek, Štindl - Häring, Wendelin, Havel. Trenér: Pavel Zdráhal.