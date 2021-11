Pořádnou divočinu viděli diváci ve Valašském Meziříčí. Domácí hokejisté hostili Opavu, která dorazila na Valašsko v oslabené sestavě. Favorit rychle vedl, v jednu chvíli i o tři góly. Slezané dokázali vyrovnat, ale obrat se jim nepovedl. Bobři v závěru zabrali a díky větším zkušenostem zvítězili 7:5.

Opava měla hororový začátek. Už po čtyřech minutách prohrával 0:2. „Věděli jsme, že nesmíme v první třetině zaspat, protože domácí v nich lámou zápasy,“ řekl trenér Opavy Aleš Tomášek. „Bohužel jsme ale dostali gól hned v prvním střídání, do tří minut to bylo 2:0. Říkal jsem si, že to asi bude problém, domácí byli lepší,“ povzdechl si šéf opavské lavičky.

Opavští ale bojovali. Dokázali se zvednout. „Hra se vyrovnala a postupem času jsme se dostali až do stavu 5:5. Jenže naší hloupou chybou jsme zase prohrávali. Valmez už si to pak pohlídal. V závěru nám chyběla možná trochu zkušenost. Nehráli jsme špatně, ale prostě nám chyběl jeden gól, nebo udělat o chybu méně," zakončil Aleš Tomášek.

HC Bobři Valašské Meziříčí – HK Opava 7:5 (3:2, 2:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 1. Finsterle (Apolenář, Goiš), 4. Goiš (Apolenář, Finsterle), 20. Ďurkáč (Báchor, Finsterle), 24. Kuchařík (Urbanec), 24. Apolenář (Ďurkáč, Finsterle), 50. Kuchařík (Pořický, Křivohlávek), 60. Finsterle (Andris) – 14. Damašek, 20. Rousek (Kunc, Wolf), 38. Peterka (Wolf, Rousek), 45. Rousek (Šindelář, Wolf), 48. Krupa (Damašek, Wolf).

HC Slezan Opava: Baldik (24. Piták) – Šindelář, Zouhar, Thiel, Kunc, Ficek, Věntus, Kocián – Rousek, Buršík, Krupa, Peterka, Římský, Štindl, Beránek, Urban, Wolf, Damašek, Hendrych. Trenér: Aleš Tomášek.