„Je to play off, všechny zápasy jsou dramatické až do konce,“ začal o středeční bitvě hovořit opavský kouč Aleš Tomášek. „Nám se ve Valmezu doposud nedařilo. Chtěli jsme to zlomit, a to se nám povedlo,“ usmíval se bývalý extraligový obránce. „Dali jsme první gól. Soupeř nás potom zatlačil, výsledek se mu podařilo otočit. Trápil nás v přesilovkách, ty se nám podařilo ubránit. Vyrovnali jsme a v závěru dali vítězný gól. Bylo to ale i o štěstí,“ přiznal Aleš Tomášek.