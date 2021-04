Odchovanci opavského hokeje, obránce Martin Heider a útočník Martin Davídek končí angažmá v týmu německé druhé ligy Bayreuth Tigers. Oba patřili k důležitým hráčům této organizace, nyní si ale hledají nové angažmá.

Martin Davídek v dresu Olomouce | Foto: VLM

Čtyřiatřicetiletý Martin Davídek má pestrý hokejový životopis. Ještě v juniorském věku přestoupil z Opavy do Sparty, následně hrával juniorskou extraligu za Vsetín a Jindřichův Hradec. Za oba kluby pak nastupoval i v kategorii dospělých. Následovaly štace ve Znojmě, Olomouci, brněnské Kometě, Chomutově a Kadani. Dostal se až do extralilgy. V sezoně 2011/212 odešel opavský odchovanec do Německa. Tam postupně prošel Landshut Cannibals, EV Landshut, ERC Ingolstadt a Dresdner Eislöwen. V německé DEL si připsal do statistik 70 zápasů.