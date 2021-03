Ambiciózní účastník hokejové Chance ligy z Poruby sáhl tři kola před koncem základní části k trenérské změně. Vedení klubu odvolalo trenérskou dvojici Martin Janeček – Marek Pavlačka. Generální manažer Pavel Hinner vsadil na ryze opavské duo. Tým dostal na povel zkušený kouč Karel Suchánek, kterému bude dělat asistenta olympijský vítěz z Nagana David Moravec.

Hokejový trenér Karel Suchánek, 8. prosince 2020 v Opavě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Šestašedesátiletý Karel Suchánek patří mezi ostřílené trenéry. Během své bohaté kariéry přivedl jako kouč do extraligy Třinec a následně i Opavu. V minulosti vedl také Havířov s Olomouci. K mistrovskému titulu přivedl polský klub z Osvětimi. Naposledy pracoval u porubské mládeže. Hokejem žije jeho celá rodina. Hrával ho jeho syn Kamil, v mládežnických kategoriích hrají i jeho vnuci, nejstarší z nich Maxim Vehovský, to dotáhl už i do mládežnické reprezentace.