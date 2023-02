Opaváci zazářili v Srbsku, padli až ve finále s Jesenicí

/FOTOGALERIE/ Hokejovým amatérům z Opavy to v Srbsku cinklo! Otevřené kluziště v Subotici hostilo tradiční mezinárodní hokejový turnaj. Kluci ze slezské metropole startovali ve kategorii 40 plus a prorvali se až do finále, ve kterém podlehli favorizované Jesenici 1:5.

Opavští hokejisté vybojovali stříbrné medaile | Foto: Deník/VLP Externista