Odchovanec hokejového Slezanu Opava Robin Slanina si už třináct sezon vydělává na hokejový chleba v Německu. V loňském ročníku jednatřicetiletý útočník oblékal dres týmu EXA IceFighters Leipzig. Pro novou sezonu ale změnil dres. Jeho novým působištěm se stal celek z třetí nejvyšší soutěže, a to ESC Moskitos Essen.

Robin Slanina | Foto: Füchse Duisburg

Robin Slanina prošel mládežnickými výběry opavského Slezanu. V sezoně 2010 – 2011 odešel ale do juniorky německého EC Peiting U20, kde se později propracoval až do prvního týmu dospělých. Následně působil v třetí německé lize. Hrával za Saale Bulls Halle, ERC Sonthofen 1999, Deggendorfer SC, ESC Wohnbau Moskitos Essen, Füchse Duisburg, Starbulls Rosenheim a EXA IceFighters Leipzig. V sezonách 2013 až 2015 si dokonce vyzkoušel druhou Bundesligu, a to v barvách Eispiraten Crimmitschau.