„Máme za sebou utkání s velmi silným soupeřem z čela tabulky,“ začala o utkání hovořit nejzkušenější hráčka Slezanu Opava Gabriela Vlašánková. „V první třetině nás Břeclav přehrávala v rychlosti a kombinaci. My jsme ale dodržovaly domluvenou taktiku a vycházely ze zajištěné obrany s velmi dobře chytajícím gólmanem,“ pokračovala opavská opora. Hostující výběr se přesto dostal do vedení, kdy opavská děvčata inkasovala po smolné teči. „Ve druhé třetině jsme hru srovnaly, převzaly jsme iniciativu, kterou se nám podařilo korunovat dvěma brankami. Třetí část se nesla v duchu opatrnosti na obou stranách a nám se podařilo těsné vítězství uhájit. Celý tým dřel do poslední minuty a za to si zaslouží pochvalu,“ uzavřela Gabriela Vlašánková.