Opava - V minulém týdnu oslavil Český svaz ledního hokeje v Praze sto let od svého založení a při oslavách nechyběli ani zástupci opavského hokeje.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Při exhibičním utkání hokejových legend se představili David Moravec a Eduard Uvíra, opavští třeťáci pod vedením trenéra Romana Vaňka se pak ukázali v turnaji mladých hokejistů, ve kterém prohráli v boji o bronz až na samostatné nájezdy.

Sto let ale neslaví jen celý český hokej. V roce 1908 se poprvé začala prohánět po ledě také skupina hokejistů v Opavě. Tehdejší opavský bruslařský spolek Troppauer Eislaufverein patřil spolu s Vídní a Budapeští k nejvýznamnějším střediskům bruslení v Evropě a po krasobruslení a rychlobruslení na sebe nenechal dlouho čekat ani lední hokej.

Přestože současný opavský hokejový klub není přímým nástupcem německého Troppauer EV, jelikož byl založen až v roce 1945, rád by stoletou tradici hokeje ve městě také připomněl. „Teprve dáváme dohromady přesnou formu, jak by měla celá akce vypadat, ale určitě bychom rádi sto let hokeje v Opavě důstojně oslavili,“ říká hlavní trenér opavského Slezanu Karel Suchánek.

„Opavským klubem prošly spousty osobností a rádi bychom jim za to, co pro opavský klub udělali, také poděkovali,“ dodal. HC Slezan by touto cestou také rád oslovil pamětníky, bývalé hráče, trenéry či funkcionáře, ale i obyčejné fanoušky, zda by byli ochotni zapůjčit jakékoli materiály, které se váží k historii opavského hokeje.

Přestože klub disponuje slušnou řadou kronik a fotografií, určitě se mezi jeho příznivci najdou další zajímavé materiály, jako např. dobový tisk, programy k zápasům nebo nejrůznější publikace. Velkou neznámou jsou také materiály z předválečného období, kdy Troppauer EV patřil k nejlepším klubům v Československu.

Velmi cenné budou také jakékoli historické dresy Slezanu ze všech období jeho existence. Pokud máte k dispozici cokoli z výše uvedeného a rádi byste klubu tyto materiály zapůjčili, ozvěte se prosím na telefon 603 102 284, email info@hcslezan.cz nebo osobně na sekretariátu klubu na zimním stadionu. Opavský hokejový klub vám předem za vaši ochotu děkuje.

(berg)