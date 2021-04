/FOTOGALERIE/ Opavská hokejová líheň bude mít zastoupení v prestižní ruské KHL. Brankář Matěj Machovský opouští pražskou Spartu a bude oblékat dres lotyšského klubu Dinamo Riga.

Utkání 17. kola hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha, 13. listopadu 2020 v Ostravě. Brankář Sparty Matěj Machovský. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

"Na tři sezony ve Spartě budu vzpomínat v dobrém. Jen mě mrzí, že se nám to v poslední sezoně nepodařilo dotáhnout tam, kam jsme si všichni přáli. Děkuju všem fanouškům i kritikům za to, že mě tlačili neustále dopředu. Byla to pro mě skvělá zkušenost. Moc si vážím podpory sparťanských fanoušků a přeju Spartě hodně štěstí do dalších let," citoval Machovského klubový web.