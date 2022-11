„Nehráli jsme se soupeřem, který by chyby neuměl využít. S Jičínem jsou to vždycky boje, víme čeho jsou schopní. Diváci byli výborní, povzbuzovali nás, i díky nim nám stoupá sebevědomí. Tři body jsou v domácím prostředí perfektní,“ usmíval se po utkání trenér Aleš Tomášek, který tak dostal hezký dárek ke svým devětapadesátým narozeninám. „Dobře napadáme, kluci si sedli a vědí, co mají hrát. Tím pádem také dáváme více branek. Přesilovky sice nebyly úplně dobré v globálu ale kluky musím pochválit a poděkovat jim za tři body,“ zakončil své hodnocení.