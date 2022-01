/FOTOGALERIE/ Hokejový Slezan hraje po týdnu znovu doma. Svěřence kouče Aleše Tomáška v posledních dnech trápil covid, Opavští tak ve středu museli odložit zápas na ledě Nového Jičína. Kompletní Opava nebude ani v sobotu, Hodonín je na tom však velmi podobně a ve středu také nehrál. Duel na opavském zimáku startuje v 17 hodin.

Slezan hraje doma. | Foto: Vlastimil Malina

Dolní Benešov nemá hráče, zrušil zápas v Karviné

Výčet marodů v týmu Opavy je početný, chybět by měli například Kadula, Peterka, Kunc, Hendrych, Vašenka nebo Vojtovič. „Zápas bude trochu specifický protože jak nás, tak Hodonín tento týden trápí rozsáhlejší marodka. Nicméně pokud si chceme udržet pozici zajišťující play-off musíme se jako tým semknout, dát do toho všechno a vyhrát,“ burcuje první centr Tomáškova výběru Vlastimil Malina. „V novém roce se nám celkem daří a doma to chceme potvrdit. V posledním domácím zápase nám skvělou atmosférou pomohli fanoušci a byli bychom rádi, kdyby nás podpořili znovu,“ dodal ještě čtyřiadvacetiletý útočník.