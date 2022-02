Teoreticky by Slezan už ve Valašském Meziříčí mohl slavit postup do play off. K tomu by však potřeboval uhrát minimálně dva body a spoléhat se na to, že doma Kometa Brno porazí za tři body Žďár nad Sázavou. Brňanům Opavští budou držet palce tak jako tak, v případě jejich výhry by totiž Opavským k postupu do play-off stačily dva body třeba i z posledního zápasu s Velkým Meziříčím, na který je pro fanoušky vstup zdarma.