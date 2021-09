HC Slezan Opava - SKLH Žďár nad Sázavou 6:4 (3:2, 1:2, 2:0) Branky a nahrávky: 9. Beránek (Vašenka, Římský), 10. Štindl (Zouhar), 16. Vašenka (Římský), 23. Vojtovič, 39. Kadula (Římský), 55. Beránek (Kunc, Vojtovič) – 6. Wasserbauer (Bureš, Gregar), 12. Malenovský (Houška), 27. Prokš (Bureš), 34. Houška (Čermák, Pleva). HC Slezan Opava: Piták (Baldik) – Věntus, Ficek, Kunc, Zapletal, Šindelář (C), Thiel, Prokop – Kadula, Římský, Vojtovič, Peterka, Zouhar, Buršík, Rousek, Beránek, Vašenka, Wolf (A), Štindl, Malina. Trenér Aleš Tomášek.

Vedle sobotního vítězství ještě Opava dvakrát vyhrála v prodloužení. „Sami jsme nečekali, že to takhle půjde. Náš mladý tým se semknul, rve se o každý puk. Na druhou stranu se musíme držet při zemi. Naše soutěž má osm týmů a je neskutečně vyrovnaná. Za další tři kola může být všechno jinak,“ snaží se Aleš Tomášek krotit optimismus.

„K soupeři jsme měli respekt, věděli jsme, že to nebude jednoduché utkání, což se také naplnilo. V naší hře se objevily nějaké chyby, trochu mě štve, že jsme ve druhé třetině chodili často do oslabení. Naštěstí jsme dokázali na soupeřovy góly odpovědět. Těší mě, že náš mladý tým bojuje, nevzdává se. Musím opět vyzdvihnout výkon našeho brankáře,“ řekl trenér Slezanu Opava Aleš Tomášek.

/FOTOGALERIE/ Fanoušci hokejové Opavy vzhlíželi k nové sezoně s obavami. Přece jen, výrazná posila na stařičký zimák nedorazila, navíc matadora Chalupu nepustilo na led poraněné koleno. A aby toho nebylo málo, těsně před startem soutěže odešli do Kopřivnice Vaněk se Seidlerem. Opava se ale postavila osudu, zatím šlape. V sobotu porazila Žďár nad Sázavou 6:4.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.