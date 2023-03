Přírodní ráj na Opavsku. Arboretum v Novém Dvoře letos přichází s řadou novinek

Opavě patří zatím v tabulce sedmá příčka. Bod za ní za nachází Nový Jičín s Hodonínem. O postupu do play off se tak bude rozhodovat v posledním kole. Slezan má situaci stále ve svých rukou. Potřebuje ve středu porazit na domácím ledě Vyškov. „Rozhodne poslední kolo. Loni jsme to neměli ve svých rukách, teď ano. Pokud si to poděláme, tak jedině sami. Hráči si to uvědomují, takže do toho dáme všechno. Bylo by fajn, kdyby na zápas přišlo hodně diváků, aby nás podpořili a potlačili trochu dopředu,“ zakončil Aleš Tomášek.

SHKM Hodonín – Slezan Opava 4:3 po s.n. (0:1, 1:0, 2:2 – 0:0)

Branky a nahrávky: 39. Romančík (Škápik, Peš), 42. Jarovinskij (Romančík, Šmach), 56. Jarovinskij (Šmach, Peš), rozhodující nájezd Krejčiřík – 8. Stuchlík (Rousek, Šindelář), 53. Vašenka (Thiel, Beránek), 60. Kadula (Stuchlík, Šindelář). Rozhodčí: Rapák – Bubela, Mikšík. Vyloučení: 10:11. Využití: 1:0. Diváci: 909.

Opava: Sotlar – Pachula, Thiel, Vojtovič, Štěpánek, Ludvík, Šindelář, Věntus – Beránek, Káňa, Kadula, Buršík, Rousek, Malina, Vašenka, Horný, Stuchlík, Štindl, Krupa, Danielčák. Trenér: Aleš Tomášek.