Hokejisté opavského Slezanu zvládli u druhé utkání sezony. Stejně jako doma proti béčku brněnské Komety, tak i v Kopřivnici vyhráli v prodloužení. Vítěznou branku vstřelil Jan Vojtovič.

Slezan vyhrál v prodloužení | Foto: Deník/Petr Widenka

„Odehráli jsme utkání rozdílných třetin. V první jsme hráli výborně, tlačili se dopředu,“ začal o utkání hovořit trenér Slezanu Opava Aleš Tomášek. „Druhá třetina nám dlouhodobě nevychází. I ve středu nás soupeř v ní zatlačil. Do třetí jsme vstoupili asi s myšlenkou, že se Kopřivnice porazí sama. Za stavu 2:1 jsme si řekli, že nemáme co ztratit. Díky celkem slušné obranné hře jsme to dohráli do nerozhodného stavu a prodloužení už je hop anebo trop. Štěstí se přiklonilo na naší stranu,“ zakončil opavský kouč.