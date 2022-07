Čtyřiatřicetiletý hokejista sice na pondělním tréninku ještě chyběl, zapojit by se ale měl už v průběhu tohoto týdne. „Kánis je zkušený hráč, v loňské sezoně proti nám hrál za Nový Jičín, takže přesně víme, co od něj můžeme čekat. Je to místní kluk, nechtělo se mu už dojíždět a my jsme samozřejmě rádi, že nám kývnul,“ podotkl kouč Aleš Tomášek na adresu Káni, který ve své bohaté kariéře zapsal i šest startů v dresu Columbusu Blue Jackets.

„Měl by mladé učit a předávat jim zkušenosti. Zároveň s ním počítáme na přesilovky, které rozhodují zápasy,“ doplnil ještě ostřílený trenér, kterého na opavské lavičce čeká už čtvrtá sezona.

Další posilou je i urostlý zadák Radim Štěpánek, který v posledních čtyřech letech nastupoval v Kopřivnici. Opavu ale velmi dobře zná, krnovský rodák totiž působil v mládeži Slezanu. „Jedná se o praváka, který také může hrát přesilovku. Měl velký zájem za nás hrát a vytěžovaný bude i v oslabení, na které se svou postavou výborně hodí,“ představil Tomášek druhou letní posilu.

Kromě dvou zmíněných hráčů o místo v týmu bojují i mladíci Marek Vojkuvka, Daniel Pachula a Vojtěch Tomsa, z Havířova se vrátil mladý odchovanec Jan Fědor. Zajímavou postavou je pak slovinský brankář Ian Sotlar. Devatenáctiletý brankář odchytal uplynulé dvě sezony ve Finsku, předtím působil i v zámoří. „Byl jsem s ním a s Dominikem Pitákem v červnu týden na ledě. Musím říct, že mě zaujal, proto jsme se jej rozhodli oslovit,“ přibližuje klubový trenér brankářů Kryštof Mrázek.

Co se týče odchodů, již déle je hotovou záležitostí odchod beka Marcela Kunce do Havířova, v minulých dnech pak byl oznámen přesun loňské dvojky Jana Baldika do Kopřivnice. „Balďas je ze Studénky a do Kopřivnice to má mnohem blíž. Oznámil nám to už na konci loňské sezony. Jednalo se o výborného kluka, který u nás přijal roli dvojky, takže jsme mu vůbec nebránili,“ řekl Aleš Tomášek. Možný je také odchod Jana Vojtoviče, jenž bojuje o místo v prvoligovém Prostějově. Otazník visí i nad Jakubem Hendrychem, který nejspíše začne ročník v Krnově.

Zdravotní trable pak řeší centr první formace Vlastimil Malina. Pětadvacetiletý útočník si v uplynulých dnech poranil koleno a vážnost jeho zranění je zatím nejasná. „Pět minut před koncem tréninku si udělal něco s kolenem, v nejbližších dnech půjde na rentgen. Vazy jsou prý v pohodě, doufáme, že to nebude nic vážného,“ zakončil Aleš Tomášek krátké povídání.

Aktuální soupiska Slezanu Opava:

Branáři: Dominik Piták, Patrik Vítek, Ian Sotlar.

Obránci: Radim Štěpánek, Jiří Šindelář, David Zelenka, Jan Thiel, Filip Zapletal, Martin Kocián, Jan Fědor, Daniel Pachula.

Útočníci: Jakub Římský, Jan Vašenka, Jan Štindl, Lukáš Horný, Tomáš Rousek, Adam Beránek, Kryštof Kadula, Martin Buršík, Lukáš Peterka, Vojtěch Tomsa, Tomáš Káňa, Marek Vojkuvka, Petr Wolf, Vlastimil Malina.