„Je důležité, že máme rychlost. To je pro úspěch klíčové. Navíc dobře bojujeme. Z toho mám radost. Dokonce i menší hráči se toho nebojí a chodí do soubojů. To je takový styl, který bychom měli hrát. Z nájezdů jsme zklamaní, ale to je vždy loterie," dodal Kari Jalonen.

České hokejové hry (Ostrava, 28. 4. 2022)

Česko – Finsko 1:2 SN (0:1, 1:0, 0:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 39. Černoch (Špaček) - 16. Hartikainen (Manninen), rozh. náj. Manninen. Rozhodčí: Harnebring, Holm – Lederer, Hynek. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 8342.

Česko: Lukeš – Šulák, Ščotka, Krejčík, Jeřábek, Sklenička, Jiříček, Nedomlel, Budík – Smejkal, Černoch, Stránský – Červenka, Špaček, Blümel – Zdráhal, Kodýtek, Kousal – Flek, Hladonik, Beránek – Fridrich. Trenér: Kari Jalonen.

Finsko: Olkinuora – Lehtonen, Kaski, Friman, Vatanen, Saarijärvi, Hietanen, Ohtamaa, Pokka – Innala, Manninen, Hartikainen – Rajala, Filppula, Ojamäki – Pesonen, Sallinen, Palmu – Nenonen, Mäenalanen, Ojantakanen – Erholtz. Trenér: Jukka Jalonen.