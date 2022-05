„Nechci, aby to vyznělo špatně, ale hokej už mi nevracel a nedával to, co jsem mu dával já po celou dobu, kdy jsem ho hrál,“ pokračoval.

„Dalším důležitým důvodem je zdravotní stránka. Za svou kariéru jsem už dost trpěl a nechci zase dál prožívat nové bolesti,“ přiznal.

Roman PolákZdroj: HC Vítkovice Ridera

„Uvědomil jsem si, že mě hokej už nenaplňuje, jako kdysi a dospěl jsem k závěru, že je čas to skončit. Radši teď, než abych to potom lámal přes koleno. Bylo by to pro mě horší a ani mé výkony by už nebyly na odpovídající výši,“ dodal Roman Polák.

Ve slavné NHL, kde působil od roku 2006, odehrál 877 zápasů (25+119), v roce 2016 došel coby hráč San Jose Sharks až do finále Stanley Cupu.

V roce 2020 se vrátil domů do Ostravy, do mateřských Vítkovic, kterým pomohl i přes značné zdravotní problémy až do čtvrtfinále proti Třinci. Ten si nakonec došel pro třetí mistrovský titul v řadě. V extralize naskočil Polák celkem do 162 zápasů a vstřelil v nich pět gólů.