Stav finálové série je vyrovnaný 2:2 a oba celky tak dělí dvě výhry od zisku slavného poháru. Letos, když ze hry překvapivě vypadli všichni největší favorité už na začátku play off (Tampa, Pittsburgh, Washington, Nashville), má Boston jedinečnou šanci získat hokejový svatý grál. A jde si za ním.

Pokud by se to družině z Massachusetts povedlo, mohl by David Pastrňák přivézt ukázat slavnou trofej i do svého rodného Havířova, kde hokejově vyrostl, ale také do Karviné, kde našel druhou rodinu a hrál hokejbal.

Pastrňák už sice žije s rodinou nějaký ten pátek v Praze, na místa, kde prožil dětství a vyrůstal, však zcela jistě nezapomene. „Ještě jsme se o tom s Davidem detailně nebavili, ale myslím, že by jej přivezl i do Karviné,“ prozradil Deníku Martin Pala starší, „druhý“ táta Davida Pastrňáka. Jeho syn Martin byl Davida podpořit v jeho úsilí během semifinále soutěže proti Carolině, kterou Boston porazil hladce 4:0 na zápasy. „Martin tam byl na tři utkání. Všichni Davidovi doma držíme palce, aby se mu to povedlo,“ ujistil Pala starší.

Pastrňák by mohl slavný Stanley Cup představit natěšeným fanouškům na náměstí, kde se dá postavit podium, popřípadě na hokejbalovém hřišti u Střední průmyslové školy. „Zatím se bavíme hypoteticky, pravděpodobně by to bylo na náměstí, také záleží na stanovisku města,“ přemýšlí Pala. „Každopádně do Havířova by Stanley Cup měl přivézt zcela určitě. Mám informace, že by měla dorazit kapela Kryštof a oslavy by proběhly v okolí zimáku, popřípadě uvnitř,“ pravil Pala, což potvrdil i manažer hokejového Havířova Patrik Rimmel.

„Nevím, jak do Karviné, ale pokud by se to Pastovi povedlo, určitě proběhnou v Havířově nějaké oslavy. Pamatuji si osobně, jak před šestnácti lety přivezl ukázat Stanley Cup do Ostravy Richard Šmehlík. Byla by to velká sláva,“ uznal Patrik Rimmel.