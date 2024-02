/VIDEO/ Doslova tři body vydřeli opavští hokejisté ve středečním duelu druhé ligy proti Kopřivnici. Na vítězství 3:1 se podílel dvěma body Rousek. Opavští se drží v aktuální tabulce na luxusní třetí příčce. V sobotu čeká svěřence Pavla Zdráhala duel na ledě ve Velkém Meziříčí.

Slezan Opava - Kopřivnice | Video: Jan Pitřík

Na první branku zápasu se čekalo do 19. minuty. Opava hrála přesilovku. První střelu hostující gólman Bartošák vyrazil, ovšem na dorážku Beránka byl krátký. Slezan po polovině zápasu přidal druhý gól. Po protiútoku tečoval kotouč za Bartošáková záda Rousek. Šest minut před koncem normální hrací doby Kopřivnické naděje definitivně vyhasly. Střela Rouska přepadla Bartošákovi přes lapačku a Häring dorazil kotouč do sítě. Kopřivnice už pak jen korigovala gólem na Suchého na konečných 1:3.

VIDEO: Kopřivnice v Krnově neuspěla. Tři body brala Opava

„Tři body jsme ubojovali, ale o to cennější pro nás jsou,“ vydechl si opavský trenér Pavel Zdráhal. „Kluci bojovali, nic nevzdávali, ale úplně velké hokejové hody to nebyly. Řekl bych, že byl k vidění vyrovnaný zápas, ve kterém byl tím pomyslným jazýčkem na vahách Marek Slíž v naší brance,“ vyzdvihl výkonu svého gólmana. „Čekal jsem, že soupeře přebruslíme, ale od prvního střídání jsme jim dali šanci hrát a těžko jsme si vytvářeli nějakou převahu. Máme ale tři body, a to je pro nás v tuto chvíli hlavní,“ zakončil Pavel Zdráhal.

HC Slezan Opava – HC ISMM Kopřivnice 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 19. Beránek (Adamec, Šindelář), 34. Rousek (K. Stuchlík), 56. Häring (Rousek, Adamec) – 59. Suchý (Marek, Indrst). Rozhodčí: Gebauer – Rychlý, Návrat. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. Diváků: 196.

Opava: Slíž – Šindelář, Kalus, Adamec, Štěpánek, Jak. Ludvík, Ervasti, Foltýn – Káňa, K. Stuchlík, Rousek – Krejsa, Häring, Slusarczyk – Vašenka, Beránek, Vojtovič – Kotásek, Kadula, Hradil – Wendelín. Trenér: Pavel Zdráhal.

Kopřivnice: D. Bartošák – Zeman, Marek, Hrůzek, Petrek, Spurný, Kelnar – Suchý, Brodek, Pargač, Mach, Sluštík, Indrst, Kubík, Pindel, Pastor, Jurek. Trenér: Marcel Kuděla.