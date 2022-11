„Vůbec nechápu, co se našem zimáku v sobotu dělo,“ kroutil hlavou opavský trenér Aleš Tomášek. Před zápasem jsme věděli, že přijedou na tři pětky, my jsme hráli na čtyři. Plánem bylo hrát opatrně zezadu, ale začali jsme stejně, jako s Kopřivnicí. To znamená, že jsme udělali chyby a soupeř nás za to trestal,“ pokračoval kouč Slezanu. Domácímu celku nevyšla vůbec první třetina. „Hráli jsme v první třetině jalově, ve druhé třetině už jsme se do toho dostávali a měli jsme i šance. V poslední třetině jsme dali na 2:3, pak nám ale z rohu vyjel hráč a dal to Pitymu mezi nohy. Úplný nesmysl. Pořád jsme ale do nich tlačili a vůlí se nám zápas podařilo otočit. Máme tři body, Rousi dal hattrick a velmi dobře hrál Slovák Danielčák,“ hodnotil dál utkání Aleš Tomášek, který chválil také opavské fanoušky: „Obrovsky musíme poděkovat fanouškům, fandili i za nepříznivého stavu, hráči chtěli hrát a tribuny se chytly. Výhry si obrovsky ceníme.“